الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": قمة المنامة تأتي في توقيت بالغ الحساسية لتوحيد الجهود العربية

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في القمة العربية الـ 33 بالبحرين تعكس التزامها الثابت بدعم الشراكة العربية وتعزيز التعاون الإقليمي في مختلف المجالات، بما يعزز من أمن واستقرار دولنا ويعزز مكانتها في المحيط العربي والعالم.

txt

نشرة dmc.. القضية الفلسطينية تتصدر مناقشات القمة العربية بالبحرين


وأوضح حزب المؤتمر، أن هذه القمة تأتي في توقيت مناسب وبالغ الحساسية لتوحيد الجهود العربية فى مواجهة التحديات بالمنطقة وفى مقدمتها قضية العرب الأولى فلسطين وتداعيات الحرب في غزة.
وشدد حزب المؤتمر على ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة الاعتداءات الوحشية التى تقوم بها حكومة الإحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأكد حزب المؤتمر، أهمية توحيد الجهود العربية سيكون له تأثيراته الايجابية على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الاقليمية والدولية على الأمة العربية.

txt

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى البحرين للمشاركة فى القمة العربية


وتابع حزب المؤتمر، أن قمة البحرين تمثل رسالة سلام وتضامن، وتشكل مصدرًا للأمل والتفاؤل للشعوب العربية، التي تتطلع إلى قرارات فعّالة توحد جهودها تحت راية العروبة، وتجاوز التحديات الحالية، ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الخميس، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33، في ظل ظروف استثنائية نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحث وزراء الخارجية العرب بنود مشروع جدول الأعمال التي سيتم رفعها للقادة العرب؛ لمناقشتها وإقرارها خلال أعمال القمة التي يتصدرها ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته.

ومن المقرر أن يجتمع القادة العرب في العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة القمة العربيةال٣٣ البحرين الشراكة العربية

مواد متعلقة

أحمد صبور: إنشاء صندوق سيادى للصناعة يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية

أيمن محسب: الإجراءات الاقتصادية للدولة ساهمت فى تحسن الأوضاع بشكل ملحوظ

"المصريين الأحرار" يهنئ المملكة النرويجية باليوم الوطنى

النائبة نيفين حمدي: الرئيس السيسى يمتلك رؤية واضحة ومستقبلية لتحقيق وحدة القارة السمراء

تحرك برلمانى بسبب تكرار حوادث خطف وتهديد سائقى شركات النقل الذكى للنساء

"صحة النواب" تُقر 100 مليون جنيه دعمًا لميزانية مديرية الصحة بالمنوفية

قيادى بحزب المؤتمر: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل خطوة جرئية

"صحة الشيوخ" توصي بإنشاء مركز إقليمي متخصص للأسنان في قنا

الأكثر قراءة

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

حريق محدود في مستشفى مصر الدولي بالدقي (صور)

السيطرة على حريق مستشفى مصر الدولى بالدقى

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

مدبولى: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.. وبدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بدهس "طبيبة التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة