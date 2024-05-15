"المؤتمر": قمة المنامة تأتي في توقيت بالغ الحساسية لتوحيد الجهود العربية

قال حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في القمة العربية الـ 33 بالبحرين تعكس التزامها الثابت بدعم الشراكة العربية وتعزيز التعاون الإقليمي في مختلف المجالات، بما يعزز من أمن واستقرار دولنا ويعزز مكانتها في المحيط العربي والعالم.



وأوضح حزب المؤتمر، أن هذه القمة تأتي في توقيت مناسب وبالغ الحساسية لتوحيد الجهود العربية فى مواجهة التحديات بالمنطقة وفى مقدمتها قضية العرب الأولى فلسطين وتداعيات الحرب في غزة.

وشدد حزب المؤتمر على ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة الاعتداءات الوحشية التى تقوم بها حكومة الإحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأكد حزب المؤتمر، أهمية توحيد الجهود العربية سيكون له تأثيراته الايجابية على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الاقليمية والدولية على الأمة العربية.



وتابع حزب المؤتمر، أن قمة البحرين تمثل رسالة سلام وتضامن، وتشكل مصدرًا للأمل والتفاؤل للشعوب العربية، التي تتطلع إلى قرارات فعّالة توحد جهودها تحت راية العروبة، وتجاوز التحديات الحالية، ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الخميس، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33، في ظل ظروف استثنائية نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحث وزراء الخارجية العرب بنود مشروع جدول الأعمال التي سيتم رفعها للقادة العرب؛ لمناقشتها وإقرارها خلال أعمال القمة التي يتصدرها ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته.

ومن المقرر أن يجتمع القادة العرب في العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك.