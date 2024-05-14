الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"صحة النواب" تُقر 100 مليون جنيه دعمًا لميزانية مديرية الصحة بالمنوفية

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور

أعلنت  هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على زيادة موازنة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافي للعام المالي 2024 :2025.

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وكانت نائبة المنوفية، قد تقدمت بطلب لزيادة موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية وتدعيمها ماليًا لتتمكن من الوفاء باحتياجات مستشفيات المحافظة والجهات التابعة للمديرية، والتى يتردد عليها الآلاف يوميًا من أبناء المنوفية والمحافظات المجاورة.

 وقد نظرت لجنة الصحة في اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب النائبة هناء سرور ووافقت على طلبها.

يأتى هذا فيما تقدمت النائبة هناء سرور، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وذلك للمطالبة بسرعة إحلال وتجديد مبنى إسعاف سرس الليان.

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وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن مبنى اسعاف سرس الليان في أمس الحاجة لإحلاله وتجديده لخدمة المواطنين وليتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه في إسعاف المرضى .

وأعلنت عضو مجلس النواب، عن موافقة وزير الصحة على طلب الإحاطة وإدراج المبالغ المالية اللازمة لتجديد وإحلال وحدة إسعاف سرس الليان، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لوحدة الإسعاف، وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، حيث وافق على تخصيص الأرض لصالح هيئة الإسعاف المصرية وتذليل كافة العقبات للبدء في عملية الإحلال والتجديد. 


وقد قامت النائبة الدكتورة هناء سرور بزيارة الموقع وتم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني لكامل المبني تحت إشراف هيئة الاسعاف المصرية وبرعاية الدكتور أيمن مدير مرفق إسعاف المنوفية، كما أكدت تقديمها طلب لدعم مدينة سرس الليان بسيارة إسعاف جديدة لتكون داعمة لحالات الطوارئ بالمدينة والقرى المحاورة لها.

وحدة إسعاف سرس الليان موازنة مديرية الصحة بالمنوفية لجنة الصحة بمجلس النواب موازنة 2024 2025 النائبة هناء سرور

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