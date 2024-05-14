الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"رفض تصفية القضية الفلسطينية".. تحديات وقضايا حاضرة فى القمة العربية بالبحرين

القمة العربية بالبحرين
القمة العربية بالبحرين

قالت أمل الحناوي، موفدة قناة القاهرة الإخبارية، إن العاصمة البحرينية المنامة تستعد لعقد القمة العربية الثالثة والثلاثين، والتي ستعقد- لأول مرة- على أرض البحرين، بعد غد الخميس، ومن المؤكد أن هناك العديد من التحديات والقضايا التي ستكون حاضرة خلال القمة، والتي تجدد التأكيد على المواقف العربية والرسمية.

وأضافت "الحناوي"، اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية تأخذ حيزا كبيرا من النقاشات، حيث سيجري التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتصفية القضية، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضحت أن القمة ستحذر من مغبة أي اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية، التي يتواجد فيها حوالي مليون و400 فلسطيني، مما سيكون له- بالتأكيد- عواقب وخيمة، والعديد من الملفات الدولية والإقليمية ستكون حاضرة على طاولة مفاوضات القادة والزعماء العرب مثل الأزمة في السودان والوضع في لبنان واليمن وجيبوتي وجزر القمر.

ولفتت إلى أن القمة تنعقد في ظرف تاريخي شديد التعقيد، حيث تتصاعد المخاوف من توسيع دائرة الصراع، وهو ما تحذر منه مصر، لأن المنطقة لا تتحمل مزيدا من الصراعات، ومن المتوقع أن تصل الوفود العربية والقادة والزعماء غدا استعدادا للمشاركة في القمة.
 

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