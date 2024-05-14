أمل الحناوى: القمة العربية تأتى فى ظل ظروف صعبة تعانيها المنطقة

قالت أمل الحناوي موفدة قناة "القاهرة الإخبارية "، إن القمة العربية تأتي في ظل ظروف صعبة تعانيها المنطقة؛ مما يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا للتعاطي مع الأحداث الإقليمية والدولية، خاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضافت "الحناوي" أن القمة العربية الحالية هي الأولى التي تستضيفها البحرين على أراضيها؛ ولهذا تبذل المؤسسات البحرينية قصارى جهدها لإنجاحها.

وأكملت البحرين استعداداتها لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والذي سيعقد الخميس المقبل، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.