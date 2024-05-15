نشرة dmc.. القضية الفلسطينية تتصدر مناقشات القمة العربية بالبحرين

سلّطت نشرة dmc، الضوء على القمة العربية المقرر انعقادها، غدًا الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، حيث ستتصدر القضية الفلسطينية المناقشات في القمة العربية الـ33.

وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الخميس، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33، في ظل ظروف استثنائية وتوقيت صعب يعيشه العالم العربي نتيجة الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

وبحث وزراء الخارجية العرب بنود مشروع جدول الأعمال التي سيتم رفعها للقادة العرب لمناقشتها وإقرارها خلال أعمال القمة التي يتصدرها ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته.

ومن المقرر أن يجتمع القادة العرب في العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك.



