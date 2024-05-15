الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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نشرة dmc.. القضية الفلسطينية تتصدر مناقشات القمة العربية بالبحرين

القمة العربية - آرشيفية
القمة العربية - آرشيفية

سلّطت نشرة dmc، الضوء على القمة العربية المقرر انعقادها، غدًا الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، حيث ستتصدر القضية الفلسطينية المناقشات في القمة العربية الـ33.

وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الخميس، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33، في ظل ظروف استثنائية وتوقيت صعب يعيشه العالم العربي نتيجة الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.

وبحث وزراء الخارجية العرب بنود مشروع جدول الأعمال التي سيتم رفعها للقادة العرب لمناقشتها وإقرارها خلال أعمال القمة التي يتصدرها ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته.

ومن المقرر أن يجتمع القادة العرب في العاصمة البحرينية المنامة، غدًا الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك.


 

نشرة dmc القمة العربية المنامة القضية الفلسطينية البحرين الحرب الإسرائيلية قطاع غزة

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