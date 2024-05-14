الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني بسبب تكرار حوادث خطف وتهديد سائقي شركات النقل الذكي للنساء

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وووزير الاتصالات، بشأن تكرار وقائع تهديد وخطف واعتداء سائقي شركات النقل الذكي على النساء.

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سائق أوبر فى واقعة التجمع: "كنت هتحرش بيها فقط"

وقالت عضو مجلس النواب، في بيانها العاجل، إن تكرار حدوث واقعة بشعة جديدة من أحد العاملين بإحدى شركات النقل الذكي تستلزم وقفة جادة لمنع تكرارها 

وأضافت محروس: “بعد حادثة محاولة خطف حبيبة الشماع، والتي أودت بحياتها، من قبل سائق بشركة أوبر والتي ثبت تعاطيه للمخدرات، تعرضت بالأمس فتاة لحادثة تحرش وضرب وتهديد بالقتل من سائق آخر يعمل لدى نفس الشركة، نشرت أخت المجني عليها محاولة الخطف، ونشرت التفاصيل على حسابها على الانستجرام، وتمكنت النيابة من القبض على السائق، متساءلة، لكن هل سيستمر التعامل مع حالات الخطف على أنها حالات فردية؟ والتصرف اللاحق بعد فوات الآوان؟”.

وتابعت: “تتكرر حوادث خطف النساء سواء في المواصلات العامة أو الخاصة، دون اتخاذ أية خطوات جادة من قبل الشركات الخاصة، أو من قبل وزارة النقل والمواصلات”.

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على طريقة حبيبة الشماع.. سائق تطبيق إلكترونى يحاول التعدى على سيدة فى القاهرة

وأشارت إلى أن  شركة النقل الذكي التى كانت تستقل إحدى سياراتها حبيبة الشماع فعلت خاصية التسجيل الصوتي أثناء رحلاتها، بعد حادثة حبيبة، مضيفة: ولكن هل تكفي هذه الخطوة لحماية النساء من العنف ومحاولات الخطف التي تتعرض لها؟

وطالبت عضو مجلس النواب، الدولة بفرض سياسات وإجراءات حماية فعالة لتطبق في جميع وسائل المواصلات، سواء العامة أو الخاصة، وتركيب كاميرات في الميكروباصات، والميني باصات، وفي السيارات التابعة لشركات التوصيل الخاصة، مع وجود إمكانية مشاركة بث تسجيل الكاميرات الفوري للأجهزة الأمنية، أو لأي جهة/شخص، قد تكون أحد هذه السياسات.

واختتمت: “لأهمية هذا الموضوع وخطورته وللعمل على تدارك تداعياته، أرجو التكرم بمناقشة هذا البيان العاجل نظرًا لأهميته وخطورته الشديدة”.

خطف النساء النائبة مرثا محروس بيان عاجل حبيبة الشماع مجلس النواب شركات النقل الذكي

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