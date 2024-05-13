الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

على طريقة حبيبة الشماع.. سائق تطبيق إلكتروني يحاول التعدي على سيدة في القاهرة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام سائق سيارة بمحاولة التعدي على سيدة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال استقلالها سيارة، "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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