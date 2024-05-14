الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادى بحزب المؤتمر: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل خطوة جرئية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، باعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال "جبر"، في تصريحات صحفية له، إن هذه الخطوة بمثابة تجسيد لالتزام مصر بقضايا حقوق الإنسان وإحقاق العدالة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني.

موقف مصر الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تأكيد على موقف مصر الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وتعبر عن عمق التحالف بين مصر وجنوب أفريقيا في مواجهة الظلم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الشعب المصري بأكمله لديه الثقة الكاملة في القيادة السياسية وقدرتها على إدارة الأمور وحماية الأمن القومي والوقوف من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدم قتل القضية بإبادة شعبها.

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وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن القضية الفلسطينية تعد واحدة من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية في العالم، وفي ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتحديدًا في قطاع غزة، حيث ينبغي على المجتمع الدولي التصدي لسياسات إسرائيل التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين.

خطوة مصرية جريئة 
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته، بأن الإعلان المصري بتقديم الدعم في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، خطوة جريئة ومهمة، لاستكمال مصر دورها التاريخي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي منذ اندلاع الحرب بين طرفي النزاع، من خلال اتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات، وأيضًا دور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدًا غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر.

القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر محكمة العدل الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

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