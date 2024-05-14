الثلاثاء 14 مايو 2024
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محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق طناح بالدقهلية

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في محافظة الدقهلية، بإصابات بالغة إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على طريق قرية طناح - ميت محمود أمام النسيمية، وجرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على طريق طناح - ميت محمود أمام النسيمية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم ميكروباص مع ربع نقل.

وجرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتبين إصابة كلا من «محمد السيد مسعد أحمد، 28 عامًا  ومقيم بسندوب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج،  هانى حامد محمد اسماعيل، 49 عامًا، ومقيم بكفر بدماص في المنصورة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى،  سارة محمد السيد الجندى، 20 عامًا، ومقيمه بنى عبيد، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منه الله عصام محمد، 20 عامًا، ومقيمه ببنى عبيد، مصابة  باشتباه كسر بالساعد الايمن، مروة أكرم محمد حمودة، 20 عامًا، مقيمةببنى عبيد، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الدقهلية حادث تصادم سيارة ميكروباص مستشفى الطوارئ قرية طناح

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