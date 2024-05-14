الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 20 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية بمركز الفشن ببني سويف

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصلت لجنة حماية المستهلك فى بنى سويف والتي كان قد شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف برئاسة السكرتير العام المساعد، جهودها في ضبط الأسواق واحتكار السلع، ومتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار، بقرى ومراكز المحافظة. 
        
وشنت اللجنة التي يشرف عليها اللواء سامي علام السكرتير المساعد، اليوم، حملة رقابة تموينية وصحية استهدفت الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمدينة الفشن، وذلك بحضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، ومسؤولي التموين وجهاز حماية المستهلك ببني سويف، وباقي أعضاء اللجنة.

وحرصت اللجنة على متابعة التزام المحال والمطاعم بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار الحوم الطازجة والمأكولات الشعبية، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع والأطعمة بأسعار مناسبة، لا سيما محدودي الدخل في ظل تراجع  أسعار المواد الخام والسلع الاستراتيجية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية، تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز مدعم غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات التجهيز، بجانب عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.

 

 

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