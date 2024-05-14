وزيرة الهجرة ومحافظ بنى سويف يتفقدان القافلة الطبية بعزبة على حمودة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والسفيرة سُها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القافلة الطبية "بعزبة على حمودة" إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ناصر، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزيرة للمحافظة، والتي تستهدف دعم جهود الدولة في مواجهة الهجرة غير النظامية والبدء بالقرى الأكثر تصديرا لهذه الظاهرة.

جاء ذلك بحضور دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، وكريم حسن، المستشار الإعلامي لوزيرة الهجرة.

وتابع محافظ بنى سويف ووزيرة الهجرة سير أعمال القافلة، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، حيث يتم استقبال المواطنين من أهالى القرية للاستفادة من الخدمات الطبية التى توفرها القافلة بالمجان في عدد من التخصصات (العظام، الرمد، الأطفال والنساء)، فيما يتم تحويل الحالات التى تحتاج للتدخل الجراحى إلى مستشفيات متخصصة؛ لإجراء العمليات الجراحية اللازمة (بالمجان).

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجودة الخدمات التي تقدمها القافلة الطبية للمترددين عليها، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرئاسية، لافتًا إلى جهود المحافظة في التشبيك بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتقديم الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات، بالشكل الذي يعود بالإيجاب في تحسين الحياة المعيشية لمواطني بني سويف.

أكد محافظ بني سويف أن المحافظة تبذل قصارى جهدها في تنظيم القوافل الطبية المجانية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل كافة القطاعات ومختلف الفئات، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، لحين الانتهاء من الوحدات الصحية والمراكز الطبية الجاري إنشاؤها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا أن القيادة السياسية تضع نصب عينيها صحة المواطنين، وتوفير الخدمات العلاجية والطبية لهم بشكل ميسر.

أشادت وزيرة الهجرة، بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة "راعي مصر" للمواطنين، مؤكدة أن دور المجتمع المدني الجاد فاعل ومهم في نجاح المبادرات القومية الكبرى، لافتة إلى مشاركتها في سبتمبر الماضي في افتتاح مؤسسة راعي مصر لـ11 عيادة طبية متنقلة لخدمة قرى مصر الأكثر حاجة، والتي ساهم فيها عدد من الأطباء وأبناء مصر من المصريين بالخارج من أستراليا متبرعين للمؤسسة.

كما أشادت وزيرة الهجرة بالخدمات الطبية المقدمة في القافلة والتخصصات المتوفرة بها لعلاج المرضى الأكثر احتياجا، مؤكدة أن جهود وزارة الهجرة للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية أمر مهم ومثمر، بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة «مراكب النجاة» لصالح أهالي القرى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب، بما يحقق تنمية مستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن القافلة تأتي في إطار تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، مبينة أن مؤسسة راعي مصر، واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف القافلة خدمة أهالي القرية من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية بمختلف التخصصات، هذا فضلا عن تفقد سيادتها للمبادرات الوطنية الخاصة بالصحة.

وأوضحت السفيرة سها جندي أنه وبالتنسيق أيضا مع مؤسسة راعي مصر، تم تنفيذ 341 كشفا، وسيتم اليوم إجراء فحص وكشوفات مجانية في تخصصات الأطفال والباطنة والرمد والنساء والتوليد في قرية علي حمودة، انطلاقا من كون مصر في عهد الجمهورية الجديدة تضع الاهتمام بصحة المواطنين على رأس أولوياتها، من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية والقوافل المجانية في أنحاء الجمهورية، وسيكون هناك استمرارية في التعاون للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج أيضا في تدريب الكوادر الطبية بالتوازي مع تنظيم شبكات قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة مراكب النجاة.

وأجرت وزيرة الهجرة حوارا مع المواطنين خلال تفقدها القافلة الطبية، حيث استطلعت آراءهم فيما تقدمه القافلة من خدمات متنوعة.

وشددت على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا، من خلال المبادرات الرئاسية التي تطلقها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير الحياة الكريمة المواطن المصري، حيث قدم مواطنو بني سويف، الشكر إلى وزيرة الهجرة على حرصها لتقديم القافلة الطبية التي تأتي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، وحرصها على مساندة الدولة في تقديم وتوفير الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا.

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