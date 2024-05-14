"إكسترا نيوز" تحيى ذكرى النكبة الفلسطينية 1948 (فيديو)

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن ذكرى النكبة الفلسطينية الموافق 15 مايو 1948.

وفي هذا اليوم من كل عام، يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة عبر مسيرات وفعاليات ومعارض داخل الأراضي الفلسطينية وفي الشتات بأرجاء العالم.

وتحل الذكرى هذا العام وسط حرب إسرائيلية مدمرة في قطاع غزة، وأخرى في الضفة الغربية تستهدف في غالبها مخيمات شمالي الضفة.

ومساء 14 مايو 1948، أعلنت إسرائيل قيام دولتها على أرض فلسطين، وكانت الولايات المتحدة أول المعترفين بها.

ولا يفصل الفلسطينيون بين النكبة ووعد بلفور في 2 نوفمبر 1917، والذي تبنت بريطانيا عبره بشكل جدي “المشروع الصهيوني” وأعلنت عن إنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين.

ويقولون إن بريطانيا بإصدارها الوعد، فتحت الباب على مصراعيه أمام اليهود للهجرة إلى فلسطين حتى عام 1948، وأسست للنكبة.

وبعد أقل من عقدين، احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين وتحديدًا الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، وأراض عربية في لبنان وسوريا والأردن ومصر.