تدشين العمل بـ 9 وحدات صحية بالقرى والمدينة بمركز العدوة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا، عن تدشين العمل بـ 9 وحدات صحية بالمركز والقرى التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة وللمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطنين بالمركز.

وقال أحمد خلف عبد العزيز رئيس مركز ومدينة العدوة، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومديرية الصحة بالمحافظة وبإشراف مباشر من الدكتور عاطف محمد علي مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة العدوة تم تدشين العمل بـ 9 وحدات صحية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الوحدات الصحية هي: المركز الطبي الحضري بالعدوة ووحدة سلاقوس الصحية ووحدة صفانية الصحية ووحدة عطف حيدر الصحية ووحدة برمشا الصحية ووحدة القايات الصحية ووحدة نزلة رمضان الصحية ووحدة كفر المغربي الصحية ووحدة قصر لملوم الصحية.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن هذه الوحدات يبدأ العمل فيها من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء وبتواجد بالفترة المسائية طبيب صيدلي وطبيب أسنان وتقوم هذه الوحدات الصحية بتقديم الخدمات الصحية المتكاملة ويتم متابعة سير وانتظام العمل يوميا بهذه الوحدات.