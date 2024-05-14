الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تدشين العمل بـ 9 وحدات صحية بالقرى والمدينة بمركز العدوة بالمنيا

أحمد خلف
أحمد خلف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا، عن تدشين العمل بـ 9 وحدات صحية بالمركز والقرى التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة وللمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطنين بالمركز. 

وقال أحمد خلف عبد العزيز رئيس مركز ومدينة العدوة، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،  وتوجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومديرية الصحة بالمحافظة وبإشراف مباشر من الدكتور عاطف محمد علي  مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة العدوة تم تدشين العمل بـ 9 وحدات صحية. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الوحدات الصحية هي: المركز الطبي الحضري بالعدوة ووحدة سلاقوس الصحية ووحدة صفانية الصحية ووحدة عطف حيدر الصحية ووحدة برمشا الصحية ووحدة القايات الصحية ووحدة نزلة رمضان الصحية ووحدة كفر المغربي الصحية ووحدة قصر لملوم الصحية.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن هذه الوحدات يبدأ العمل فيها  من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء وبتواجد بالفترة المسائية طبيب صيدلي وطبيب أسنان وتقوم هذه الوحدات الصحية بتقديم الخدمات الصحية المتكاملة ويتم متابعة سير وانتظام العمل يوميا بهذه الوحدات.

المنيا تدشين 9 وحدات صحية قري مركز العدوة أحمد خلف عبد العزيز رئيس مركز العدوة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

رفع 50 طن مخلفات وإيقاف أعمال بناء مخالف ببرج سكنى فى المنيا

تحرير 20 مخالفة خلال حملات لرفع الإشغالات بقرى وأحياء ديرمواس بالمنيا

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بقرية البرشا بملوى

افتتاح عيادة الاكتشاف المبكر لأورام الأطفال وسرطان الدم بمستشفى مصر الحرة بالمنيا

تحرير 36 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في "ديرمواس" بالمنيا

دورات تدريبية وورش عمل بمراكز شباب المنيا خلال أبريل الماضي

إزالة وإيقاف 19 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

شون وصوامع المنيا تستقبل 206 آلاف طن قمح منذ بد موسم التوريد

الأكثر قراءة

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

شكرى: نرفض سياسة لَىّ الحقائق وإسرائيل المسئولة والمتسببة عن الأزمة الإنسانية فى غزة

المتهم فى واقعة محاولة اغتصاب فتاة بمدينة نصر: "أنا مركب كاميرات فى العربية"

لأول مرة.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدخل مدينة رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟