الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تحرير 20 مخالفة خلال حملات لرفع الإشغالات بقرى وأحياء ديرمواس بالمنيا

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات بشوارع ديرمواس بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا حملات رفع الإشغالات وتعديات أصحاب المحلات والباعة الجائلين علي حرم الطريق العام ونفذت حملة مكبرة لرفع الاشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة والقري التابعة لها، وذلك لخلق سيولة مرورية ومنع التعدي على حرم الطريق، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن أحمد ثابت نائب رئيس المركز والمدينة، قام بمعاونة قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وذلك لخلق سيولة مرورية ومنع التعدي على حرم الطريق، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 20 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبدالمالك رئيس القرية والأجهزة المعاونة قامت بأعمال نظافة عامة بمنطقة السوق الحضارية ومدخل القرية ومنطقة شونة البنك الزراعي ومجمع المدارس وعدد من مداخل القرى بنطاق الوحدة المحلية بقرية دلجا.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان بقيادة نصر ربيع رئيس القرية والأجهزة المعاونة بأعمال نظافة عامة بمنطقة السوق وموقف سيارات الأجرة ومداخل القرى، كما قامت الوحدة المحلية بأعمال صيانة بالإنارة العامة بقرية نزلة البدرمان وإصلاح عدد من كشافات الإنارة.

تأتي الحملات في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والميداين بتكثيف أعمال رفع الاشغالات بالمدينة واستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية بكل القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، الى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة، ما يحقق رضا المواطن المنياوي، والإنارة، بكافة المراكز والقري، مشددا على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات أولا باول وعدم السماح بوجود أى تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية.

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المنيا حملات لرفع الإشغالات أحياء وقري ديرمواس حملات نظافة بالقري محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس

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