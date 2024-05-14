الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بقرية البرشا بملوي

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية البرشا بمركز ملوي جنوب المحافظة، على مدار يومين متتاليين 15 و16 مايو الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد سبق وأعلنت عن تنظيم  قافلة طبية علاجية بقرية تل العمارنة التابعة لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، على مدار يومين متتاليين 13 و14 مايو الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

 

صحة المنيا قافلة طبية مجانبة مبادرة حياة كريمة قرية البرشا بملوي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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