الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة العدوة بالمنيا يتابع تدريب الموظفين على التحول الرقمي

رئيس مركز العدوة
رئيس مركز العدوة يتابع تدريب الموظفين علي التحول الرقمي

تابع اللواء محمد محمود عزت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا، تدريب الموظفين من الوحدات القروية وذلك للاستعداد لمنظومة التحول الرقمي بالقرى، وذلك لجاهزية القرى بالمجمعات الخدمية ومنها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكل وحدة قروية.

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رئيس مركز العدوة يتابع تدريب الموظفين علي التحول الرقمي

يقوم بتدريب الموظفين شعبان العشري مدير المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة والذي أوضح أن برنامج التدريب علي نظام التشغيل والتطبيقات المختلفة والتعرف علي منظومة التنمية المحلية التي من خلالها تقدم خدمات المواطنين وسوف يتم تدريب اكبر عدد من موظفي الوحدات القروية علي التحول الرقمي تباعا وذلك بحضور مفرح محمد  مدير الموارد البشرية.

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رئيس مركز العدوة يتابع تدريب الموظفين علي التحول الرقمي

وأكد العشري على أهمية تدريب جميع الموظفين على التحول الرقمي لما تقوم به الدولة من إنجازات كبيرة في التحول الرقمي والرقمنة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعنصر البشري لما له من مردود كبير على الموظف وعلى متلقي الخدمة.

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رئيس مركز العدوة يتابع تدريب الموظفين علي التحول الرقمي

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذا التدريب يأتي طبقا لتوجيهات وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالتدريب على التحول الرقمي.

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رئيس مركز العدوة يتابع تدريب الموظفين علي التحول الرقمي

يذكر أن إدارة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، كانت قد نظمت ورشة عمل، لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري مديريات الخدمات، لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات. 

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رئيس مركز العدوة يتابع تدريب الموظفين علي التحول الرقمي

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع كفاءة قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة، والارتقاء بالجهاز الإداري ، وذلك لحرص المحافظة على الارتقاء بقدرات العنصر البشري بها، بما يتفق مع رؤية مصر 2030، لبناء الإنسان المصري ، نحو سعي الدولة إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

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رئيس مركز العدوة يتابع تدريب الموظفين علي التحول الرقمي

وقد شملت ورشة العمل، موضوعات ومفاهيم ترتبط بالتحول الرقمي وتقنياته وتطبيقاته، وتستهدف ورش عمل التحول الرقمي وتطبيقاته للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وتأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات لرفع الوعى المعلوماتي وبناء القدرات الرقمية للعاملين، وتنفيذًا لأهداف رؤية مصر الرقمية، واستكمالًا لجهود الوزارة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف إلى تهيئة المؤسسات وفئات المجتمع المصري لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي وضمان استدامتها للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج.

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رئيس مركز العدوة يتابع تدريب الموظفين علي التحول الرقمي
المنيا رئيس مركز العدوة تدريب الموظفين علي التحول الرقمي شعبان العشري اللواء محمد محمود عزت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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