رفع 50 طن مخلفات وإيقاف أعمال بناء مخالف ببرج سكنى فى المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بالتزامن مع حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها.

وتمكنت من رفع 50 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإيقاف أعمال بناء مخالف ببرج سكني بحي وسط المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نظمت، تحت إشراف نواب رئيس المدينه وبمتابعة رؤساء القرى حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات والأتربة وقامت برفع حوالي 50 طن مخلفات وتراكمات أتربه من جميع نقاط التجمع والشوارع والطرق الفرعية بكل من الوحدات المحليه بقري (البرجاية- دمشير- بني أحمد الغربية) وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك لرفع كفاءة مستوى منظومة النظافه بالمدينة.

وأضاف أن أمينة عبدالسلام، مدير إدارة الحدائق والمشاتل تابعت اليوم أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات من أمام مدرسة راهبات القديس يوسف وبتكليف فرقة القص الوردية الأولي قص وتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات ومن داخل المشتل أعمال النظافة والري وجمع البذور وتنقية الحشائش ونقل الشتلات وتدوير النباتات وزراعة البذور حوليات الصيفيه داخل القصاري والأكياس وضعها داخل الصوبة وبالمتابعة والتوجيه علي أعمال الري تم ري الشوارع الرئيسية بالعربية المياه المخصصة لري الشوارع الرئيسية وسائق المخصص لعربية الري ري الشوارع الرئيسية بورسعيد وطه حسين وعدنان المالكي والتوجيه علي الوردية الأولي والثانية بجمع ورفع المخلفات والقمامة بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثة كورنيش وسط وشمال وشارع مصر ونقلها إلي مقلب دمشير، حفاظًا على سلامه وصحة المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حى وسط المدينة نظم حملة مفاجئة تحت إشراف محمود أبوكريشة، نائب رئيس المركز والمدينة المنيا وأحمد رأفت، رئيس الحى وسكرتير الحى وقسم التنظيم لإزالة التعديات والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، حيث تمكن اليوم من إيقاف إعمال بناء مخالف ببرج بحى وسط، وتم التحفظ على معدات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي واحترامًا لسلطة القانون دون استثناء أحد.

436404776_958382892962000_3963941944146348597_n

436422981_958382856295337_3156914410202792574_n

435957919_958384442961845_606200052086959311_n

441410810_958383946295228_1039004716917878003_n

441898923_958382546295368_8754126117578511078_n

440379183_958384476295175_2570326433418296314_n

441246293_958384109628545_4355137510133189577_n

441405244_958382969628659_3014537547927967362_n

440378720_958387759628180_1717470210985462502_n

442392720_958383199628636_446066651143247876_n

441931216_958387636294859_7954196579185310729_n

441927867_958387592961530_5276888373936416102_n