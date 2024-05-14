رفع 50 طن مخلفات وإيقاف أعمال بناء مخالف ببرج سكنى فى المنيا
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بالتزامن مع حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها.
وتمكنت من رفع 50 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإيقاف أعمال بناء مخالف ببرج سكني بحي وسط المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نظمت، تحت إشراف نواب رئيس المدينه وبمتابعة رؤساء القرى حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات والأتربة وقامت برفع حوالي 50 طن مخلفات وتراكمات أتربه من جميع نقاط التجمع والشوارع والطرق الفرعية بكل من الوحدات المحليه بقري (البرجاية- دمشير- بني أحمد الغربية) وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك لرفع كفاءة مستوى منظومة النظافه بالمدينة.
وأضاف أن أمينة عبدالسلام، مدير إدارة الحدائق والمشاتل تابعت اليوم أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات من أمام مدرسة راهبات القديس يوسف وبتكليف فرقة القص الوردية الأولي قص وتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات ومن داخل المشتل أعمال النظافة والري وجمع البذور وتنقية الحشائش ونقل الشتلات وتدوير النباتات وزراعة البذور حوليات الصيفيه داخل القصاري والأكياس وضعها داخل الصوبة وبالمتابعة والتوجيه علي أعمال الري تم ري الشوارع الرئيسية بالعربية المياه المخصصة لري الشوارع الرئيسية وسائق المخصص لعربية الري ري الشوارع الرئيسية بورسعيد وطه حسين وعدنان المالكي والتوجيه علي الوردية الأولي والثانية بجمع ورفع المخلفات والقمامة بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثة كورنيش وسط وشمال وشارع مصر ونقلها إلي مقلب دمشير، حفاظًا على سلامه وصحة المواطنين.
وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حى وسط المدينة نظم حملة مفاجئة تحت إشراف محمود أبوكريشة، نائب رئيس المركز والمدينة المنيا وأحمد رأفت، رئيس الحى وسكرتير الحى وقسم التنظيم لإزالة التعديات والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، حيث تمكن اليوم من إيقاف إعمال بناء مخالف ببرج بحى وسط، وتم التحفظ على معدات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي واحترامًا لسلطة القانون دون استثناء أحد.