الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

من التوفيقيه لجامعة القاهرة.. تشغيل 5 محطات مترو غدًا

محطات مترو
محطات مترو

أعلنت وزارة النقل التشغيل التجريبي بالركاب تشغيل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C» والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، غدًا الأربعاء، والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة.

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 يبلغ طول هذه المرحلة 7.1 كيلومتر وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق -...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

 

بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخيرمن الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة.

ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة وتم تنفيذة على أربعة مراحل، ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية، كما يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 فدان وإمبابة على مساحة حوالى 24 فدان والتى تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام والتى تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).

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وزارة النقل التشغيل التجريبي بالركاب المرحلة 7 1 كيلومتر وزارة النقل ه محطات التاكسي

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