تداول 11 ألف طن و660 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 660 شاحنة و510 سيارات.

وصول 470 سيارة لميناء بورتوفيق بوزن 940 طنا

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 283 شاحنة و498 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 377شاحنة و12 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين الحرية1 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3600 طن بضائع و445 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 470 سيارة بوزن 940 طن قادمة من جدة.