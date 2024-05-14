ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة بضائع في 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وفي بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، جاء فيه، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17529 طن، تشمل: 5443 طن يوريا و1100 طن علف بنجر و4445 طن اسمنت معبأ و330 طن مولاس و700 طن ملح معبأ و5511 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65167 طن تشمل: 11710 طن قمح و27792 طن ذرة و9530 طن فول صويا و6244 طن خردة و9020 طن حديد و741 طن خشب زان و439 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 130 طن.

حركة الصادر من الحاويات 263 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 263 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1602 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53587 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 246986 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4907 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6034 حركة.

يذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير زار مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضي، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الأطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.