رئيس أكاديمية النقل البحري يلتقي وفدًا من المؤسسة الملكية للمعمارين البريطانيين

‏التقي الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفدًا من المؤسسة الملكية للمعمارين البريطانيين RIBA -والتى تعتبر واحدة من اعرق جهات اعتماد المدارس المعمارية فى العالم فى إطار تجديد الاعتماد لقسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بـ فرعي الاكاديمية بالإسكندرية والقرية الذكية.

و‏ترأس الوفد الدكتور سالي ستيوارت ورافقها دكتور سارة بيسكايا والمعمارية نيجار ميهنيار بالإضافة صوفى بيالى رئيس الاعتمادات بالـ RIBA وا. د. باسل كامل كممثل محلى كما حضر اللقاء عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية الأستاذ الدكتور أكرم سليمان السلمي،والسادة رؤساء أقسام العمارة بالإسكندرية والقرية الذكية.

الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية ورؤيته المستقبلية للاكاديمية

من جانبه، قام الدكتور اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بإيضاح الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية ورؤيته المستقبلية للاكاديمية وكلياتها مشيرا إلى الدور الهام التى تقوم به كلية الهندسة والتكنولوجيا بالاكاديمية لتقديم خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل.

كما استعرض للوفد الموارد التى توفرها الاكاديمية لكليات الهندسة ودعمه الكبير لاقسام الهندسة المعمارية بكل افرع الاكاديمية.

جدير بالذكر أن كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمقر الرئيسي - الإسكندرية، موافقة المجلس الأعلى للجامعات المصرية على معادلة برنامجى دبلوم وماجستير الأدب والفيلم اللذين تطرحهما كلية اللغة والإعلام بالاسكندرية.

ويأتي ذلك تحت رعاية اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأستاذة الدكتورة عبير رفقي عميد الكلية اللغة والإعلام واشراف الدكتورة ايناس حسين وكيل كلية اللغة والإعلام للدراسات العليا والبحث العلمي بالمقر الرئيسي بالإسكندرية.

وقالت عميد كلية اللغة والإعلام بمقر الأكاديمية الرئيسي بالإسكندرية، الأستاذة الدكتورة عبير رفقي أن الكلية برامج الأدب والفيلم تقدم محتوىً علمي جديد ومتميز يعتمد على الدراسات البينية وربط المجالات الدراسية ببعضها البعض وهو الإتجاه الجديد في الدراسات الأكاديمية الذي يفتح آفاقًا لتطوير التخصصات العلمية مشيدة بالدعم اللامحدود كم جانب سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وتشجيعه المستمر التفوق والتميز.

رئيس أكاديمية النقل البحري

رئيس أكاديمية النقل البحري

رئيس أكاديمية النقل البحري

رئيس أكاديمية النقل البحري

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رئيس أكاديمية النقل البحري

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