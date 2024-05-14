الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

وزير النقل يلتقي سفير النمسا ووفود 9 شركات متخصصة في السكك الحديدية

وزير النقل يلتقي
وزير النقل يلتقي سفير النمسا

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جورج بوستينجر، سفير النمسا الجديد بالقاهرة، ووفود 9 شركات نمساوية متخصصة في كل قطاعات السكك الحديدية.

وقال وزير النقل إن هذا اللقاء يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتطوير مرفق السكة الحديد بكل قطاعاته؛ سواء في مجال البنية التحتية أو الوحدات المتحركة أو نظم الإشارات أو غيرها من القطاعات والتعاون مع كبريات شركات القطاع الخاص العالمية المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ هذا التطوير، مؤكدًا التطلع لمزيد من التعاون المشترك مع الشركات النمساوية في هذا المجال.

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لا استيراد لأي مهمات خاصة بالسكك الحديدية 

وبحث الوزير خلال الاجتماع موقف عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركات النمساوية، مثل التعاون مع شركة “بلاسر” النمساوية لصيانة ورفع كفاءة أسطول ماكينات هندسة السكة المستخدمة في أعمال صيانة وتجديد السكك والمفاتيح بشبكة السكك الحديدية، موضحا أن هناك تعاون تاريخي بين الهيئة القومية لسكك حديد والشركة.

 أوضح أن الشركة وردت كافة أسطول الماكينات الخاصة بصيانة وتجديدات السكك والمفاتيح، وتم إنشاء شركة بلاسر مصر، كما فازت الشركة مؤخرا بتوريد (14) ماكينة مختلفة الطرازات (فج – دك – تشكيل) وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد والذي يشتمل على أعمال الصيانة وقطع الغيار والعمالة لمدة (5) سنوات، كما سبق وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكة الحديد وشركة بلاسر النمساوية لإنشاء شركة مشتركة لصيانة ماكينات تجديدات وصيانة السكة الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاري اختيار أنسب المواقع لإنشاء الشركة بأحد ورش السكة الحديد ليصبح هذا المركز صرحا كبيرا لصيانة هذه المعدات الخاصة بالمشروعات المصرية وكذلك المساهمة في صيانة المعدات التي وردتها الشركة إلى دول الشرق الاوسط وإفريقيا.  

وجرى استعراض التعاون مع شركة فويست ألبين النمساوية المتخصصة في  مجال إنتاج تفريعات السكة الحديد، حيث تم إنشاء شركة مشتركة تحت مسمي (فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحوبلات السكك الحديدية)  وحيث تقوم الشركة برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وإنتاجه طبقًا للمواصفات العالمية وكذلك لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائى السريع ونقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

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أكد الوزير على أنه لا استيراد لأي مهمات خاصة بالسكك الحديدية مثل القضبان والمفاتيح والمثبتات وغيرها، سواء خاصة بالقطارات الديزل أو المترو مثل مشروعات الخط الرابع للمترو أو مترو الإسكندرية أو ترامي الرمل من شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث سيتم تصنيعها محليا، في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها توطين هذه الصناعات في مصر، كذلك للاستفادة من خلال التعاون مع هذه الشركات العالمية المتخصصة في نقل الخبرة للعاملين المصريين والحد من الشراء بالعملة الصعبة، لافتا إلى أنه بعد تدبير هذه المهمات الخاصة بالسكة الحديد والقطارة الكهربائية السريعة والمترو لتلبية احتياجات السوق المحلي سيتم التصدير للخارج إلى الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط وقامت الشركات النمساوية باستعراض مجالات السكك الحديدية المختلفة.

أكد الوزير سرعة تكثيف اللقاءات بين الشركات النمساوية وهيئة السكك الحديدية خلال الأيام القادمة؛ لسرعة البدء في كل المشروعات المطلوبة لدعم منظومة السكك الحديدية والجر الكهربائي، بالإضافة إلى بحث المشروعات التي يمكن التعاون المستقبلي من خلالها وفقا لاحتياجات هيئة السكك الحديدية المصرية.

وزير النقل يلتقي سفير النمسا
وزير النقل يلتقي سفير النمسا
وزير النقل يلتقي سفير النمسا
وزير النقل يلتقي سفير النمسا
الفريق مهندس كامل الوزير وزير شبكة القطار الكهربائي السريع وزارة النقل سفير النمسا السكك الحديدية

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