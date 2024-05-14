الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مبيدات زراعية مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

ضبط مبيدات زراعية
ضبط مبيدات زراعية

نجحت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن الأقصر في القبض على سائق حال استقلاله سيارة نقل تحمل مبيدات زراعية مهربة دون فواتير للبيع بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبو الوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «م.أ.ف» سائق، 24 عاما، مقيم بالعمرانية الجيزة أثناء نقله لمبيدات زراعية بناحية كمين إسنا جنوبي المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط قسم مباحث التموين بقيادة الرائد معتز إبراهيم وكيل القسم من ضبط السائق بالسيارة التي تحمل لوحات برقم «ن ط أ 9163»  وبحوزته 298 علبه مبيدات زراعية مختلفة الأحجام وزنت 375 كيلو، و597 علبه مبيد زراعي سائل وزنت 222 لتر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر السائق بحيازتها بدون فواتير وذلك لاحتكارها وحجبها وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7886 جنح إسنا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالأقصر 

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على شخصين في مناطق متفرقة، الأول بحوزته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر والثاني احتكر سجائر للبيع بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط تاجر مستحضرات تجميل يدعى «إ.ج.ن» 50 عاما، مقيم بالبحر الأحمر، داخل المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم الأقصر، كما تم ضبط تاجر أدخنة يدعى «أ.ج.ع» 27 سنة، مقيم بناحية المريس دائرة القرنة.

عقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات من ضباط وحدة مباحث التموين بقيادة الرائد محمد غريب رئيس المباحث، والرائد معتز إبراهيم وكيل المباحث، أمكن ضبط صاحب مستحضرات التجميل وبحوزته 148 علبه بدون فواتير ومجهولة المصدر بشارع يوسف حسن بمدينة الأقصر، كما تم ضبط تاجر الأدخنة وبحوزته 200 علبة سجائر كيلوباترا بدون فواتير واقر المتهم باحتكارها لبيعها بالسوق السوداء بسعر يزيد عن السعر الرسمي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

مباحث التموين أمن الأقصر مبيدات زراعية مهربة السعر الرسمي إسنا

مواد متعلقة

متهم فى 7 قضايا.. ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح نارى بالأقصر

كان يستقل سيارة مسروقة.. ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش بالأقصر

ضبط متهمين بالاتجار في مواد مجهولة المصدر وبيع سجائر بالسوق السوداء بالأقصر

ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بالأقصر

أسقف الأقباط الكاثوليك يُعلق زينة رمضان على مدخل كنيسة بالغردقة (صور)

مسعودة عبدالهادي تروي لـ"الدستور" كواليس لقاء التكريم مع السيدة انتصار السيسي

13 ألف سائح أوروبى يصلون مرسى علم اليوم

البحر الأحمر ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

الرئيس الأمريكى فى ورطة

بعد فشل محاولات لقجع.. تطورات أزمة الشيبى وحسين الشحات

ماذا يحدث فى سوق الدولار؟.. خبراء مصرفيون يكشفون توقعاتهم للفترة المقبلة

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟