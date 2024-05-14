ضبط مبيدات زراعية مهربة قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

نجحت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن الأقصر في القبض على سائق حال استقلاله سيارة نقل تحمل مبيدات زراعية مهربة دون فواتير للبيع بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبو الوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «م.أ.ف» سائق، 24 عاما، مقيم بالعمرانية الجيزة أثناء نقله لمبيدات زراعية بناحية كمين إسنا جنوبي المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط قسم مباحث التموين بقيادة الرائد معتز إبراهيم وكيل القسم من ضبط السائق بالسيارة التي تحمل لوحات برقم «ن ط أ 9163» وبحوزته 298 علبه مبيدات زراعية مختلفة الأحجام وزنت 375 كيلو، و597 علبه مبيد زراعي سائل وزنت 222 لتر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر السائق بحيازتها بدون فواتير وذلك لاحتكارها وحجبها وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7886 جنح إسنا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالأقصر

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على شخصين في مناطق متفرقة، الأول بحوزته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر والثاني احتكر سجائر للبيع بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط تاجر مستحضرات تجميل يدعى «إ.ج.ن» 50 عاما، مقيم بالبحر الأحمر، داخل المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم الأقصر، كما تم ضبط تاجر أدخنة يدعى «أ.ج.ع» 27 سنة، مقيم بناحية المريس دائرة القرنة.

عقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات من ضباط وحدة مباحث التموين بقيادة الرائد محمد غريب رئيس المباحث، والرائد معتز إبراهيم وكيل المباحث، أمكن ضبط صاحب مستحضرات التجميل وبحوزته 148 علبه بدون فواتير ومجهولة المصدر بشارع يوسف حسن بمدينة الأقصر، كما تم ضبط تاجر الأدخنة وبحوزته 200 علبة سجائر كيلوباترا بدون فواتير واقر المتهم باحتكارها لبيعها بالسوق السوداء بسعر يزيد عن السعر الرسمي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.