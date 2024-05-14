الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية المحترفة تعلن عقوبات الجولة الـ 22 بـ "دورى نايل"

مباراة المصري وبيراميدز
مباراة المصري وبيراميدز

أصدرت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الـ 22 من بطولة دورى نايل، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. 

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي:

إيقاف سعيدو سيمبوري لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المصري وبيراميدز:

إيقاف باهر المحمدي لاعب فريق المصري لمدة مباراة واحدة، وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

ومن جانب آخر، تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، وتستمر حتى الخميس المقبل 16 مايو الجاري، حيث تقام على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وتشهد الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل، غياب قطبي الكرة الأهلي والزمالك عن الساحة المحلية، بسبب ارتباطاتهم القارية، بنهائي كأس الكونفيدرالية ودوري أبطال إفريقيا، أمام كل من نهضة بركان المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

مواعيد الجولة الثالثة والعشرين بدوري نايل

الثلاثاء 14 مايو الجاري 

الاتحاد السكندري & سموحة.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

وحقق زعيم الثغر، الفوز بهدف نظيف في مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

طلائع الجيش & الإسماعيلي.. السابعة مساء ( ستاد جهاز الرياضة العسكري).

وحقق طلائع الجيش، الفوز على الدراويش بنتيجة 3/2، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الأربعاء 15 مايو الجاري

الداخلية & الجونة.. الرابعة عصرا (ستاد السلام).

وحقق الجونة الفوز بهدفين نظيفين، في مواجهة الدور الأول.

بيراميدز & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

وكان سيراميكا كليوباترا، حقق الفوز بهدفين نظيفين، في مواجهة الدور الأول.

فاركو & بلدية المحلة.. السابعة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية).

وكان بلدية المحلة، حقق الفوز بثلاثية مقابل هدفين في مواجهة الدور الأول.

الخميس 16 مايو الجاري

إنبي & مودرن فيوتشر.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

وحقق إنبي الفوز بهدف نظيف، في مواجهة الدور الأول.

البنك الأهلي & المصري البورسعيدي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

وكان البنك الأهلي، اكتسح المصري برباعية نظيفة، في مواجهة الدور الأول.

دوري نايل رابطة الأندية المحترفة رابطة الأندية عقوبات الجولة الـ 22

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