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مصر

موعد تسليم الأراضي السكنية المميزة بمدينة أسوان الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 26/5/2024، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة بالحي الرابع  بمدينة أسوان الجديدة لحاجزيها في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة – المشرف على مدينة توشكى، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 7 من 1: 11، والقطع من 14: 20، يوم الأحد 26/5/2024، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 27/5/2024، والقطع من 41: 55، ومن 57: 60، يوم الثلاثاء 28/5/2024، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 29/5/2024، والقطع من 81: 100، يوم الخميس 30/5/2024.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 101: 118، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع من 120: 146، يوم الإثنين 3/6/2024، والقطع من 147: 168، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع من 169: 177، يوم الأربعاء 5/6/2024، والقطع بالمجاورة الثامنة من 23: 25، يوم الخميس 6/6/2024، وتم تخصيص عدة أيام  لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بتكليفات جديدة بعددٍ من أجهزة المدن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تكليفات جديدة وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن، وذلك في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل بالمشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها بالمدن الجديدة.
ونص قرار وزير الإسكان، على تكليف المهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالإشراف  على أجهزة تنمية مدن ( العبور الجديدة - الشروق – بدر)، والمهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة -  المشرف على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفًا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، والمهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط".

كما نص قرار الدكتور عاصم الجزار، على  تكليف المهندس على محمد سعد على، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس حسن محمد محمد الخياط، مدير إدارة الطرق بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس حسام محمد محمود قمر، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد ومنظومة التشغيل والصيانة والشبكات، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس أحمد عبد الله الحملاوي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس جمال فهمي على عطية، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة أسوان الجديدة الأراضي السكنية المميزة المهندس أحمد عبدالعظيم

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