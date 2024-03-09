السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإسكان: تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص بمدينتي العبور و15 مايو

جهاز مدينة العبور
جهاز مدينة العبور

نفذت الإدارات المختصة بجهازى مدينتي العبور و15 مايو، قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص والاشتراطات البنائية، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على النسق المعماري والحضاري، وذلك بمعاونة شرطة التعمير.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد بالقطعة رقم 49 محلية " ٦ج " بالحي الأول، والقطعة رقم 25 محلية  "١٢د" بالحي الأول، والقطعة رقم (٣١&٣٢) محلية " ٨ح "بالحي الأول، والقطعة رقم 50 بالمحاجر بالمنطقة الصناعية (ب&ج).

وأشار المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى أنه تم تنفيذ قرار سحب واسترداد بقطعة الأرض رقم ٣٩٦ الكائنة بمنطقة الإسكان العائلى، وذلك تحت إشراف  مها محمد، نائب رئيس الجهاز، والإدارات المختصة، وشرطة التعمير برئاسة العقيد شريف السباعى، ومدير إدارة المخالفات ورئيس الحى الرابع.

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وزير الإسكان يُتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التى يتولى تنفيذها جهاز مدينة العبور

فحص رخص البناء لقطع الأراضي

الإسكان: تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص بمدينتي العبور و15 مايو

وطالب رئيسا جهازى المدينتين، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز ومراجعة موقفها الحالي، مشيرين إلى أنه جارٍ فحص رخص البناء لقطع الأراضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المطلوبة لكل قطعة.

الإسكان: تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص بمدينتي العبور و15 مايو
الإسكان: تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص بمدينتي العبور و15 مايو

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP)، بمرحلتيه الأولى والثانية، موضحًا أنه أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليًا في الدولة ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويتم تمويله من البنكين الدولي والآسيوي، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بـ6 محافظات (الدقهلية - الشرقية - البحيرة - دمياط - الغربية - المنوفية).

مدينتي العبور و15 مايو استرداد لقطع أراض النسق المعماري الاشتراطات البنائية جهاز مدينة العبور

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وزير الإسكان يُتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التى يتولى تنفيذها جهاز مدينة العبور

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