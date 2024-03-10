الأحد 10 مارس 2024
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مصر

وزير الإسكان: تنفيذ ٢٨ قرار إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالى..وحملات بـ5 مدن

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ ٢٨ قرار إزالة مخالفات بناء بالتعاون مع الشرطة، بالقطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي، بجانب شن حملات لإزالة مخالفات البناء والأنشطة المخالفة بمدن العبور، والنوبارية الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد بالقطعة رقم 49 محلية بالحي الأول، والقطعة رقم 25 محلية بالحي الأول، والقطعة رقم (٣١&٣٢) محلية 8 بالحي الأول، والقطعة رقم 50 بالمحاجر بالمنطقة الصناعية (ب&ج)، لمخالفة تغيير النشاط.

وفي النوبارية الجديدة، قامت لجنة من إدارة التنمية وإدارة الأمن وشرطة التعمير، تحت إشراف المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس الجهاز، بوقف أعمال بناء أعمدة خرسانية بالمخالفة بإحدى القطع بالحي السكني الثاني، حيث إن مالك العقار حاول البناء بالمخالفة بنصب الأعمدة، وذلك في إطار إنفاذ القانون بمنع أي تعديات أو أعمال بناء بدون ترخيص بالمخالفة.

وحذر رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، المقاولين من العمل فى الإنشاءات المخالفة، حيث ستتم الإزالة الفورية، ومصادرة جميع المواد والمعدات المستخدمة في المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي مدينة طيبة الجديدة، تم شن حملة مكبرة برئاسة المهندس/علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، يرافقه مسئولو إدارات الجهاز المختصة، وبمعاونة الجهات الشرطية، على الوحدات السكنية المخالفة للنشاط السكنى بالمدينة.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، أن الحملة أسفرت عن ضبط 10 وحدات سكنية مخالفة للنشاط، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على جميع الممتلكات بمخازن الجهاز.

وشدد المهندس رئيس الجهاز، على استمرار الحملات المكثفة ضد الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف القضاء على أي مخالفات أو مظاهر للعشوائية داخل المدينة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، قامت إدارة الأمن والتنمية بالجهاز، بشن حملة مفاجئة لإزالة  الإشغالات، وفتح الطرق والممرات بمركز خدمات الحي الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وذلك تحت إشراف المهندسة جيهان عمار، رئيس الجهاز، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي مدينة السادات، قامت حملة مسائية برئاسة المهندس أسامة سيد، نائب رئيس الجهاز، وبحضور المهندس محمد زهران، معاون رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات من الأسواق التجارية، والشوارع والمحاور الرئيسية والميادين بالمدينة.

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وأسفرت الحملة عن إزالة المخالفات ورفع الإشغالات والباعة الجائلين والتعديات على أرصفة المُشاة، والطريق العام بشارع أبوبكر الصديق، والتي تسببت في الاختناقات المرورية، وتعوق حركة المرور، وتشوه المظهر الحضاري للشوارع.

 

رفع الإشغالات وإزالة الظواهر العشوائية

كما تمت إزالة المخالفات ورفع الإشغالات من أمام المحال التجارية والكافيتريات بالأسواق التجارية بالمنطقة السكنية الأولى، والمنطقة السكنية الرابعة، لعدم الالتزام بالمساحات المخصصة لهم، والمستغلة للأرصفة، والمسطحات الخضراء، بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة المخالفات ورفع الإشغالات، بمحور خدمات الحى الثانى، ورفع الإشغالات وإزالة الظواهر العشوائية.

وشدد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، على ضرورة المتابعة الدورية من الأحياء والإدارات المعنية، لتحقيق الانضباط للشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي  للمدينة.

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