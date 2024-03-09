السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع مشروع توسعة مأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع توسعة مأخذ محطة القاهرة الجديدة بالمعادى، لزيادة الطاقة الإنتاجية من المياه العكرة من 500 ألف: 1.5 مليون م3 يوميًا، لتغذية محطتى مياه القاهرة الجديدة، وأبو عويقل، من أجل تلبية الاحتياجات المائية للمناطق المخدومة، وفقا لخطط تنمية مناطق القاهرة الجديدة وامتدادتها العمرانية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر والمناطق المحيطة بالحيز العمرانى على امتداد الطريق الدائرى من المعادى وحتى طريق السويس، والتى من المخطط تغذيتها بالمياه من محطة مياه أبو عويقل.

وفى السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، موقف تنفيذ المشروع، وأعمال التوسعات بروافع المياه العكرة (2 - 3 - 4) لتغذية محطة مياه القاهرة الجديدة بالمياه العكرة لتشغيل المرحلة الثانية من المحطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث ناقش موقف تنفيذ الحل العاجل لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة القاهرة الجديدة خلال فصل الصيف القادم بطاقة 150 ألف م3/يوم لتوفير الاحتياجات المائية لمناطق الخدمة، موجهًا شركات المقاولات العاملة بالمشروع بالإسراع بمعدلات التنفيذ لتشغيل الحل العاجل خلال فصل الصيف القادم.

استبدال الخط الثانى للمياه العكرة من المأخذ بالمعادى وحتى محطة القاهرة الجديدة

txt

وزير الإسكان يُتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التى يتولى تنفيذها جهاز مدينة العبور

txt

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة

كما تفقد رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال استبدال الخط الثانى للمياه العكرة من المأخذ بالمعادى وحتى محطة القاهرة الجديدة، وناقش موقف توريد مهام المشروع، موجهًا شركات المقاولات العاملة بالمشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بمناطق التداخلات مع مشروعات تطوير شبكة الطرق لربط مدينة القاهرة الجديدة بالدائرى الأوسطى.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP)، بمرحلتيه الأولى والثانية.

وزير الإسكان مشروع توسعة مأخذ محطة القاهرة الجديدة المياه العكرة الاحتياجات المائية الطريق الدائرى من المعادى

مواد متعلقة

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية

وزير الإسكان يُتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التى يتولى تنفيذها جهاز مدينة العبور

الأكثر قراءة

حزب الله يوجه ضربه جديدة للاحتلال

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

إعلام عبرى: إسرائيليون تلقوا "إشارات" من الأسرى بغزة بأنهم "على قيد الحياة"

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان