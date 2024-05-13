الإثنين 13 مايو 2024
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مصر

المشرف على غرب قنا يتفقد مشروعات المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان

المهندس أيمن رشاد
المهندس أيمن رشاد عبدالحميد

تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز لمشروعات المرافق للمرحلة الأولى بمساحة ١٤٠٠ فدان بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة على مستوى كل المشروعات الجارية بالمدينة.
 

متابعة أعمال البنية الأساسية

وتابع المهندس أيمن رشاد، أعمال البنية الأساسية شبكات (صرف - مياه - ري - طرق ) للمرحلة الأولى بمساحة ١٤٠٠ فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية بنسبة تقدم الأعمال للطرق " فرمة " ٨٦٪؜، وشبكات المياه ٩٠٪؜، وشبكات الصرف الصحي ٨٩٪؜، وشبكة الري ٧٣٪،؜ ومحطة تنقية المياه ٩٢٪؜، والخط الناقل ١٠٠٪؜، وبنسبة ٩٦٪؜ للمأخذ. 

كما تفقد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أعمال تنفيذ محطة المعالجة المدمجة "المؤقتة " بقدرة ١٠٠٠م٣/ يوم لمدينة غرب قنا بقيمة ١٤،٤ مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ ٨٥٪؜.

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أيمن رشاد عبدالحميد مدينة قنا الجديدة غرب قنا صرف أيمن رشاد

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