جولة مفاجئة لنائب رئيس "المجتمعات العمرانية" لمدينتى 6 أكتوبر و"الحدائق"

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة مفاجئة لمدينتى 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، وأعمال التطوير الجارى تنفيذها، وموقف تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، ورافقه خلالها، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب الوزير لشئون التنمية والتطوير.

وتابع المهندس أمين غنيم، الحالة العامة للنظافة في الشوارع، وموقف إزالة مخالفات البناء، والإشغالات بالطرق العامة، مشددًا على ضرورة رفع جميع المخلفات، ومواصلة العمل لتحسين مستوى النظافة، كجزء من الخطة الشاملة لتطوير المدينة وتعزيز جودة الحياة لسكانها، وعلى أهمية صيانة المرافق العامة والطرق، وضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لضمان جودة الطرق والمرافق.

وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، على أن الهوية البصرية للمدن تمثل عنصرا حيويا في تشكيل انطباعات الزائرين والمستثمرين، ولذلك يجب العمل على تطويرها بشكل مستمر. كما أن الالتزام بالمعايير الموحدة سيساعد فى تحقيق رؤية مستقبلية تجمع بين الجودة والجمال.

وأكد المهندس أمين غنيم، أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة، تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.