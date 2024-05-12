الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدبولى فى "يوم مؤسسة التمويل الدولية": أتعهد بحل أى مشكلة تواجه المستثمرين.. ونسعى للحفاظ على مرونة اقتصادنا

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأمور المعنية بالنقد تمكن الدولة من مراقبة الدين العام سواء كان داخليا او خارجيا، وتمكنا من تقليل 80% من الدين المحلي، وإيجاد أموال إضافية خلال 3 سنوات.

وأكد أن الحكومة تعمل دائمًا على مواجهة التحديات وإصلاح كل الهيئات الاقتصادية ووضعنا الكثير من الأهداف خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية: نحن نسعى للعمل مع شركائنا الدوليين، ووقعنا اتفالقية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، كما تمكنا من وضع بعض المقترحات مع البنك الدولي، وأيضا مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع: سنحصل قريبًا على قرض بـ5 مليارات دولار، ونركز على الحفاظ على مرونة الاقتصاد، لافتًا إلى أن الاقتصاد يسير بنمو مستدام.

رؤية مصر 2030

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحدد أولويات قطاعاتها، مشيرًا إلى أنها 4 قطاعات، وهى الصناعة الزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: سنعدل على اللوائح التنظيمية التي من شأنها أن تسرع الموافقات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الحوافز والتي أطلقنا عليها الرخصة الذهبية، إذا استوفى المتقدم كل المعايير، لافتًا إلى أن الدولة أصدرت 40 رخصة ذهبية في أقل من عام.

وأوضح مدبولي إلى أن وزارة المالية قدمت خطة للضرائب خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لديه فاعلية لإدارة المنشآت، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي سيطرح المزيد من الأصول للقطاع الخاص.

واختتم مدبولي مشاركته قائلا: “مكتبي مفتوح 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع لتلقي أي طلبات خاصة بالمستثمرين، وأتعهد بحل أي مشكلة تواجههم وأتوجه بالشكر للجميع على المشاركة الفعالة”. 

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