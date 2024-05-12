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مصر

وزير الإسكان: 15.8 ألف حجز مبدئى للوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة بـ"بيت الوطن"

وزير الإسكان
وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عدد الحجوزات المبدئية للوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، خلال 3 أيام، بلغ 15.8 ألف حجز مبدئي، في حين بلغ عدد الحجوزات المبدئية للأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع، 1900 ألف حجز مبدئي، وسيبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات الحجز لتلك الأراضي، يوم الأربعاء المقبل 15/5/2024.

وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن عدد التحويلات الواردة فى اليوم الأول لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع "بيت الوطن"، بلغ 2822 تحويلًا، مؤكدًا أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى إقبالًا واستحسانًا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012.

تجدر الإشارة إلى أن كراسة الشروط والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وكذا قطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع للراغبين بالحجز، ويجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

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عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق بيت الوطن للمصريين بالخارج الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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