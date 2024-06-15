سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 15-6-2024

تصدر سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن كافة محركات البحث وذلك لكونه وجبة رئيسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء خاصة للأطفال لتكوينهم جسمانيًا وبناء العضلات.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 15-6-2024

يشهد سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 15-6-2024 استقرار ملحوظ في الأسواق المصرية مع الإقبال على شراء اللحوم الحمراء في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزارع للتجار نحو 89 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 99 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 120 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ الساسو تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 103 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيهًات.

سعر كيلو الفراخ الأمهات تسليم أرض المزارع للتجار سجل نحو 70 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 72 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 15-6-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 7.50 إلى 7.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 7.75 إلى 8:00 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 8.25 إلى 8.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.50 إلى 21 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 18.00 إلى 18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 18.00 إلى 18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 16.00 إلى 16.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 27.50 إلى 27.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم السبت 15-6-2024

كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار وصلت إلى 145 جنيهًا، وفي المحلات التجارية نحو 155 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار وصلت إلى 146 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 160 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار وصلت إلى 135 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 150 جنيهًا.