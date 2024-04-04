الخميس 04 أبريل 2024
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مصر

وزير الإسكان: حملات مفاجئة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات فى 4 مدن جديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشروق، وسوهاج الجديدة، والعبور، شنت حملات مفاجئة ومكثفة بالتعاون مع الشرطة، لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق، للحفاظ على النسق الحضاري، ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتكثيف الحملات خاصة مع اقتراب إجازة عيد الفطر

وشدد على أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتكثيف الحملات، خاصة مع اقتراب إجازة عيد الفطر، بهدف العمل على منع أى مخالفات أو تعديات، وكذا التعامل مع أى محاولة فى مهدها، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات بناء جديدة، ولا تصالح بشأنها، أو تقنين لأى مخالفات، وستتم الإزالة، وكذا التعامل وفق القانون مع المخالف. 

إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح في 6 أكتوبر

وفي هذا السياق، صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن حملات المتابعة والرصد للمخالفات أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 163 الحى الخامس، وذلك تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبى، والمهندس محمد عبدالناصر، معاون رئيس الجهاز، وبحضور مدير الإزالات بالقطاع الشرقى.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه تم إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 238 السياحية الرابعة، والقطعة رقم 204 السياحية الرابعة، بالإضافة إلى التحفظ على سيارة نقل تحمل مخلفات بوصلة دهشور، وتمت الإزالة تحت إشراف المهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز، والمشرف العام على القطاع الشرقي، والمهندس ناصر أنور، رئيس الحي.

إيقاف 4 مخالفات بناء فى المهد في مدينة الشروق

من جهته، قال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن لجنة الإزالة الفورية، بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف 4 مخالفات بناء فى المهد بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس على سعد أن اللجنة تمكنت من إيقاف الأعمال، وكذا إزالة الحوائط بأحد عقارات المجاورة الثانية بالحى الثالث، وكذلك قبل البدء فى المخالفة وفور وجود تشوينات مواد البناء بأحد عقارات الحى الأول شرق، والمنطقة الثامنة عمارات، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، صرح المهندس محمد عبدالله، رئيس الجهاز، بأنه تم رصد وإزالة فورية لمحاولة بناء مخالف للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة بمنطقة ابنى بيتك، المرحلة الثانية، وعلى الفور تمت الإزالة وتحرير محضر بالمخالفة، لافتًا إلى أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة، ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه أو كهرباء أو تنازل.

تشكيل عدة حملات على مدار اليوم لرفع الإشغالات والباعة الجائلين في العبور

وفي مدينة العبور، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، إنه تم تشكيل عدة حملات على مدار اليوم لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام، خاصة في الشوارع الحيوية والميادين ومحيط المساجد، والمنشآت التجارية والتجمعات السكنية.

وطالب مسئولو أجهزة المدن الجديدة أصحاب قطع الأراضى والوحدات السكنية بالالتزام بالاشتراطات البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.

سوهاج الجديدة حملات مكثفة مع الشرطة لإزالة مخالفات بناء النسق الحضاري المجتمعات العمرانية

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