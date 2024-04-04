الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يعلن عن موعد افتتاح حديقة الأزبكية تجريبيًا

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،

صرح الدكتور  عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار التجهيز للافتتاح التجريبي لمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية، الذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات الاهتمام بالقاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

وفى السياق ذاته، تفقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، سير العمل بمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية، بمحافظة القاهرة، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة الدعم الفني بالوزارة، واستشاري المشروع، وشركة المقاولون العرب، حيث شدد مساعد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ وبأعلى جودة، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزهًا لسكان القاهرة.

إحياء حديقة الأزبكية

وعقد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية اجتماعًا مع مسئولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية، واستشاري التصميم والتنفيذ والقائمين على متابعة المشروع، لمناقشة التحديات التي تواجه اللمسات الأخيرة للمشروع، واتخاذ القرارات اللازمة للتغلب عليها، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إعادة إحياء (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - وغيرها).

كما ناقش الدكتور عبدالخالق إبراهيم الخطة المقترحة لاستعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يتلاءم مع القيمة التاريخية للحديقة.

 

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات لتجهيز للافتتاح إحياء حديقة الأزبكية وزارة الإسكان مشروعات الاهتمام الدكتور عبدالخالق إبراهيم

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