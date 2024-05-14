الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على 2 طن دقيق بلدي مدعم في طنطا

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم، بدائرة مركز طنطا، استولي على 40 جوال دقيق مدعم، يبلغ وزن الجوال 50 كيلوجرامًا بإجمالي 2 طن دقيق مدعم.

وأعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة استهدفت التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبز بلدي مدعم بمركز طنطا، واستولى على 40 جوال دقيق مدعم، وحقق أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وحررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

وشدّد وكيل وزارة التموين في الغربية، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وعلي صعيد مواز، قامت اللجنة المُشكّلة بقرارمحافظ الغربية للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً بمتابعة حملاتها اليومية المكبرة بحملة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى ومحلات الجزارة وبيع الأسماك بسمنود وحي أول المحلة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية؛ للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

كما قامت اللجنة بالمرور على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلًا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية كساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار وعلى محال وأماكن بيع منتجات اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة بأنواعها للتأكد من صلاحيتها، حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

صاحب مخبز بلدي مدعم استولي على 40 جوال دقيق مدعم 2 طن دقيق مدعم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية التفتيش على المخابز أبلغت النيابة العامة للتحقيق الحملات التموينية لردع المخالفين قرارمحافظ الغربية للرقابة على المنافذ والأسواق

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