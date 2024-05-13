"أزمة نفسية صعبة".. علي قدورة يكشف تفاصيل مكالمة جمعته بـ عصام صاصا

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا، عمليات البحث عبر محركات التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد دهسه لشاب أعلى الطريق الدائري عند منطقة المنيب، وهو الأمر الذي أثار غضب جمهوره عليه.

وساند المطرب المعتزل علي قدورة، صديقه مطرب المهرجانات عصام صاصا في أزمته الأخيرة بعد دهسه مواطنًا على الطريق الدائري، متابعًا: "يعيش حالة نفسية سيئة".

وقال “قدورة” خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه بموقع الفيديوهات "تيك توك": "أنا كلمت عصام صاصا إمبارح وهو في حالة سيئة مبيتكلمش كلمتين على بعض، يعنى حالته لا تسمح أن أي حد يكلمه".

وأضاف: "أنا كنت بتواصل معه من 5 أيام ومكنش بيرد، وكنت عايز أطمن عليه بأي طريقة مكنش بيرد خالص طبعا هو موقف صعب ولا نملك إلا الدعاء ربنا يصلح الأحوال".

وأشار المطرب علي قدورة إلى أن: “كل يوم بنشوف نفس الحادث وياريت محدش يعدي على طريق سريع، وبلاش نسمع من غير دليل ونعيد ونزيد في الموضوع، وبلاش نتكلم في حاجات إحنا مش عارفينها، وربنا ينجي أخويا وصحبي منها على خير، لأني مشفتش منه حاجة وحشة وبحبه بجد وقلبي عند قلب المتوفي، ربنا يرحمه ويغفرله”.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، والذي تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش والترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.