رامي صبري عن مشاركته محمد منير في حفل 16 فبراير: بتشرف بوجودي مع الكينج

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم يشارك فيه مع الكينج محمد منير ١٦ فبراير الجاري بفاميلي بارك بالتجمع الخاص.

حفل محمد منير ورامي صبري

وعلق رامي صبري على برومو الحفل وكتب، "بتشرف بوجودي في حفل مع الفنان الكبير محمد منير يوم الجمعة ١٦ فبراير في فاميلي بارك بالتجمع".

وأتاحت شركة "تذكرتي" تذاكر الحفل للجمهور، في إطار التنسيق والتجهيز للحفل المنتظر وأعدت تجهيزات غير مسبوقة للخروج بالحفل بشكل مبهر يليق بنجوم الغناء المصري.

ويأتي الحفل الجديد لرامي صبري بعد عدد من الحفلات الناجحة في عدد من دول الوطن العربي كما يأتي احتفالا بنجاح ألبومه الأخير “النهايات أخلاق”، الذي طرحه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

https://www.instagram.com/reel/C3ASoC6Iyao/?igsh=cDZremNjeXMxbWZ5

وكان النجم رامي صبري أطلق بداية العام ألبومه الجديد “النهايات أخلاق” من 12 أغنية وحقق به نجاحا كبيرا.

وضم الألبوم الأخير لرامي أغنيات مثل أغنية “بين الحيطان- وبعدين يا سنيني” إحدى أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد الذي يحمل اسم “النهايات أخلاق”، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج فادي حداد والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخضري وعازف الجيتار مصطفى نصر.