الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي صبري عن مشاركته محمد منير في حفل 16 فبراير: بتشرف بوجودي مع الكينج

رامي صبري ومحمد منير
رامي صبري ومحمد منير

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم يشارك فيه مع الكينج محمد منير ١٦ فبراير الجاري بفاميلي بارك بالتجمع الخاص.

حفل محمد منير ورامي صبري

وعلق رامي صبري على برومو الحفل وكتب، "بتشرف بوجودي في حفل مع الفنان الكبير محمد منير يوم الجمعة ١٦ فبراير في فاميلي بارك بالتجمع".

وأتاحت شركة "تذكرتي" تذاكر الحفل للجمهور، في إطار التنسيق والتجهيز للحفل المنتظر وأعدت تجهيزات غير مسبوقة للخروج بالحفل بشكل مبهر يليق بنجوم الغناء المصري.

ويأتي الحفل الجديد لرامي صبري بعد عدد من الحفلات الناجحة في عدد من دول الوطن العربي كما يأتي احتفالا بنجاح ألبومه الأخير “النهايات أخلاق”، الذي طرحه بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

https://www.instagram.com/reel/C3ASoC6Iyao/?igsh=cDZremNjeXMxbWZ5

وكان النجم رامي صبري أطلق بداية العام ألبومه الجديد “النهايات أخلاق” من 12 أغنية وحقق به نجاحا كبيرا.

وضم الألبوم الأخير لرامي أغنيات مثل أغنية “بين الحيطان- وبعدين يا سنيني” إحدى أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد الذي يحمل اسم “النهايات أخلاق”، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج فادي حداد والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخضري  وعازف الجيتار مصطفى نصر.

النجم رامي صبري رامى صبرى حفل غنائي الكينج محمد منير محمد منير حفل محمد منير ورامي صبري

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس