الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار أدّاي من الاثنين والسبعين رسول

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار أدّاي من الاثنين والسبعين رسول ويرى البعض أن كلمة "آداي" من الناحية اللغوية تقابل تداوس بحسب التقليد السرياني. آداي هذا هو أحد السبعين رسولاً، بعثه القديس توما إلى الرها ليشفي الملك أبجر الخامس ويكرز له كوعد السيد المسيح له. قيل أن آداي وتلميذه ماري كانا حاضرين يوم الخمسين، وأن توما إذ أرسل آداي للملك أبجر آمن الأخير ومعه جموع من شعبه، كما آمن على يديه صانع المجوهرات الملكي "أجاي" الذي صار أسقفًا كخلف لآداي، وأيضًا آمن باليت الذي سامه كاهنًا قبيل نياحته مباشرة.

 وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها انه في أورشليم، صاحت الحشود: "هوشعنا في الأعالي. مباركٌ الآتي باسم الربّ، ملك إسرائيل". أنّه لحسن أن نقول "الآتي"، لأنّه يأتي باستمرار ولا يتركنا أبدًا: "الرَّبّ قَريبٌ مِن جَميعِ الَّذينَ يَدْعونَه مِن جَميعِ الَّذينَ بِالحَقِّ يَدْعونَه. تباركَ الآتي باسم الربّ". الملك الطيّب والمسالم يقف على بابنا... الجنود هنا في الأسفل، والملائكة في السماء، والبشر والخالدون... كانوا يصرخون: "مباركٌ الآتي باسم الربّ، ملك اسرائيل". لكنّ الفرّيسيّين وقفوا جانبًا، وكان الكهنة غاضبين. كانت تلك الأصوات التي تنشد حمد الله تدوّي بدون توقف: الخليقة كلّها كانت مبتهجة...

لهذا السبب، في هذا اليوم، قام بعض اليونانيّين المندفعين بعد سماع تلك الأناشيد الرائعة لتكريم الله بحماسة، بالاقتراب من الرسول الذي يدعى فيلِبُّس وقالوا له: "يا سَيِّد، نُريدُ أَن نَرى يسوع". انظروا، إنّ الحشد كلّه لعب دور البشير وحثّ اليونانيّين على الارتداد. على الفور، توجّه هؤلاء إلى تلاميذ الرّب يسوع المسيح: " نُريدُ أَن نَرى يسوع". هؤلاء الوثنيّون تشبّهوا بزكا، لكنّهم لم يصعدوا على الجميزة، بل سارعوا إلى الارتفاع نحو معرفة الله. "نُريدُ أَن نَرى يسوع": لا لتأمّل وجهه، بل لحمل صليبه. لأنّ الرّب يسوع رأى رغبتهم وأعلن بصراحة لأولئك الذين كانوا هناك: "السَّاعَةُ الَّتي فيها يُمَجَّدُ ابنُ الإِنسان"، معتبرًا أنّ ارتداد الوثنيّين هو هذا المجد.

وأطلق على الصليب اسم "المجد". لأنّه من ذلك اليوم حتّى يومنا هذا، يتمجّدَ الصليب؛ فبالفعل، هذا الصليب هو الذي لا يزال يكرّس الملوك، ويزيّن الكهنة، ويحرس العذارى، ويعضد الزاهدين، ويشدّ الروابط بين الزوجين ويقوّي الأرامل. الصليب هو الذي يمنح الكنيسة الخصوبة، وينير الشعوب، ويحافظ على الصحراء ويفتتح الجنّة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

بمشاركة 1000 طفل.. الكنيسة و جامعة حلوان تتكاتفان لدعم الزراعة والارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي

من عدة إيبارشيات.. الأنبا باسيليوس يتفقد ورشة عمل ممثلي الهيئات التنموية

ندوة للكنيسة الكاثوليكية عن دور المجتمع في تنمية المواطنة وحقوق الإنسان

المطران عطا الله حنا: استهداف الصحفيين حجب للحقائق لكي لا تصل للناس

صورة وتعليق.. رئيس أساقفة سبسطية يحتفي بـ"الخماسين" ببيضة فصحية من القرن 19

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسين إبيفانيوس وجرمانوس

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس بنكراسيوس

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس بانكراتيوس الشهيد

الأكثر قراءة

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

صدمة فى تل أبيب.. تقارير عبرية: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية «كارثة لإسرائيل»

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

"ضبطوه بيبيع البط".. مصرع مسجل خطر على يد الأهالى بالدقهلية

أشرف زكي يوجه رسالة نارية لطارق الشناوي: بيني وبينك المحكمة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟