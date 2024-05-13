المطران عطا الله حنا: استهداف الصحفيين حجب للحقائق لكي لا تصل للناس

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس ،اليوم، إننا في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة نستذكر مواقفها والرسالة الوطنية التي كانت تحملها.

وأضاف كما نترحم على أرواح كافة الصحفيين الشهداء، وما أكثرهم في الاونة الاخيرة وخاصة في غزة الأبية، حيث أن استهدافهم يندرج في إطار سياسة طمس الحقائق والوقائع ومحاولة منع إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث في فلسطين إلى كافة شعوب العالم.

الصحفيون الذين قتلوا إنما هم شهداء الكلمة الحرة

وأضاف الصحفيين الذين قتلوا إنما هم شهداء الكلمة الحرة والخبر الموضوعي الذي يجب ان ينتشر وان يصل الى كل مكان في هذا العالم ونحن أوفياء لتضحياتهم ونعزي ذويهم والاسرة الإعلامية كلها، وفي ذكرى مرور عامين على استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة نقول بأن ذكرها سيبقى خالدا ومؤبدا، كما ان كل الشهداء اسماءهم ستبقى لامعة في تاريخ شعبنا.

تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لصالح عضوية فلسطين إنجاز مهم

وتابع أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاغلبية الساحقة لصالح عضوية فلسطين الكاملة انما هو انجاز رمزي ولكنه في غاية الاهمية.

وواصل أن ما حدث في الجمعية العامة يدل على اتساع رقعة التضامن مع الشعب الفلسطيني وكذلك اتساع ثقافة الوعي والإدراك لجسامة ما يتعرض له الفلسطينيون من مظالم، من المؤسف أن بعض الدول امتنعت عن التصويت، والبعض الآخر كانوا ضد عضوية فلسطين الكاملة، والذين امتنعوا او صوتوا ضد نعتبرهم انهم في خانة واحدة لا تنسجم مع القيم الإنسانية الأخلاقية النبيلة.

واختتم: الغالبية الساحقة صوتت مع فلسطين وهؤلاء في المكان الصحيح وفي الجانب الذي يجب ان يكون فيه كل انسان متحل بالقيم الإنسانية والحضارية الرفيعة، فشكرا لكل الدول التي صوتت مع فلسطين اما اولئك الذين امتنعوا او صوتوا ضد فنتمنى ان تتبدل مواقفهم وان تتغير احوالهم لكي يكونوا في المكان الصحيح وليس في المكان الخطأ الذين هم قائمون فيه اليوم.