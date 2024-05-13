الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: الولايات المتحدة تحاول حماية إسرائيل

وزيرة خارجية جنوب
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

قالت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، إنه لا يمكن أن يتدخل أي قائد أو أي دولة في قرارات محكمة العدل الدولية، وهي هيئة قضائية تحكم بشكل مستقل لا يمكن أن يكون هناك أي تأثير من جانب أي دولة لاتخاذ قرار بعينه، وهو أمر ينطبق تمامًا على الجنائية الدولية.

وأضافت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما تكون هناك إجراءات مقاضاة فلابد أن يكون هناك تصرف من جانب الجهات القضائية، وكذلك فلابد من محاسبة إسرائيل، مؤكدة أن الولايات المتحدة تحاول حماية إسرائيل، وهناك قناعة تامة بأهمية حقوق الإنسان التي لا بد أن تنطبق على الجميع وليس شعبًا بعينه.

سوء استغلال لحقوق الإنسان

وتابعت: "نحن نرفض أن يكون هناك سوء استغلال لحقوق الإنسان فلابد من دعم المؤسسات وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان واحترام البشرية بأكملها وليس فقط مجموعة معينة بعينها في العالم، ونحن على دراية أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا بد أن تحترم النظام المؤسسي لحقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه لدعم كل الأعضاء بالأمم المتحدة، ونرفض أي تدخل من أي طرف لوضع أو التأثير في سير عمل العدل الدولية والجنائية الدولية".

كما تحدثت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن شكل الضغوط التي تعرضت لها بلادها منذ إعلانها رفع الدعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي، قائلة: "تعرضنا لضغوطات كثيرة، بما في ذلك التهديدات فيما يتعلق بمراجعة العلاقات التجارية مع جنوب إفريقيا، مثلما فعلت الولايات المتحدة، ونتمنى أن يتحدث المجتمع المدني في أمريكا ويعلو صوته رفضًا لهذه الإجراءات التعسفية".       

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا حماية إسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية جنوب أفريقيا

مواد متعلقة

هل تتخذ جنوب إفريقيا إجراءات مستقبلية ضد إسرائيل؟.. وزيرة الخارجية تجيب

نتنياهو: سنبنى مستوطنات إضافية فى غلاف غزة.. ولن نسمح بتكرار ما حدث فى 7 أكتوبر

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تكشف تفاصيل التعاون مع مصر فى "العدل الدولية" ضد إسرائيل

مستشفى المعمدانى يستقبل مصابين بعد تجدد الغارات الإسرائيلية فى غزة

جالانت: فقدنا 716 جنديًا خلال عام وسنواصل حربنا فى غزة

الرئيس السيسى: العبء المالى لضيوف مصر يصل إلى 10 مليارات دولار

الرئيس السيسى يفتتح مجمع صوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية بالضبعة

وزير الرى: مصر تواجه عجزًا بأكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعِد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟