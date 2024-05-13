الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تنزيل نماذج استرشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد الامتحانات

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية للصف الثالث الاعدادي 2024، والتي تمكن الطلاب قبل بداية امتحانات الشهادة الاعدادية خلال أيام،  من متابعة التقدم الخاص بأبنائهم في جميع المواد الدراسية، كما تجعلهم قادرين على الاطلاع على الإجابات الصحيحة الخاصة بالأسئلة المتواجدة في النماذج، وتعرض الدستور في التقرير التالي نماذج استرشادية للصف الثالث الاعدادي 2024. 

متى موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024؟

تحدد مديريات التعليم في المحافظات موعد امتحانات الشهادة الاعدادية بما يتوافق مع ظروفها الخاصة، ولكن لابد أن تبدأ هذه الامتحانات وتنتهي وفق الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم. 

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الجيزة وفقًا لما أعلنته المحافظة من يوم السبت 18 مايو وحتى الخميس 23 مايو 2024.

و تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في محافظة القاهرة، بداية من يوم الخميس المقبل 16 مايو، وتستمر حتى الأربعاء 22 من نفس الشهر.

بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024في محافظة الدقهلية الترم الثاني 2024  يوم السبت 18 مايو ويستمر حتى الخميس 23 مايو. 

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 pdf بالاجابات

كيف تحصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2024 ؟

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024

يستطيع طلاب الشهادة الاعدادية الاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني، ويستطيع الطلاب الإطلاع عليها بالضغط هنـــــــــــا

نماذج استرشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 انجليزي

يستطيع طلاب الشهادة الاعدادية الإطلاع على نماذج استرشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 انجليزي بالضغط هنـــــــــــــــــــــــا .

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 دراسات

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي الإطلاع على النماذج الاسترشادية للشهادة الإعدادية  2024 دراسات بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط هنـــــــا مباشرة. 

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 لجميع الشُعب

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جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 – 2024

نماذج استرشادية للصف الثالث الاعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الصف الثالث الاعدادي موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية للشهادة الإعدادية 2024

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