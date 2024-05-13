"حياة كريمة" تعلن توفير مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024

أعلنت مبادرة "حياة كريمة" عن توفير مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024، عبر موقع "حياة كريمة"، حيث من المقرر أن يبدأ بث المراجعات من اليوم بمادة الفلسفة والمنطق، وينتهي من بث المراجعات في 27 مايو الجاري بمادة الفيزياء.

وقالت مؤسسة "حياة كريمة"، عبر صفحتها الرسمية، عن جدول المراجعات النهائية للطلاب: "جاهزين نلم المنهج في 10 أيام؟ مبادرة تقدر في 10 أيام توفرلك مراجعات مجانية بالكامل لطلاب الثانوية العامة من على موقع حياة كريمة وأبليكيشن تعليمي، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع".

جدول امتحانات الثانوية العامة

يذكر أنه حددت وزارة التربية والتعليم انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو المقبل، وجاء جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة للعام 2024 كالتالى:

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمى رياضة:

يوم السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا.

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.