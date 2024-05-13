الإثنين 13 مايو 2024
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محافظات

ضبط 360 كيلو جرام ذرة غير صالحة للاستخدام بالفيوم

تموين الفيوم يضبط
تموين الفيوم يضبط 360 كيلو جرام ذرة مستخدمة في العلف الحيوان

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز طاميه، استمرارًا لتنفيذ توجهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: ضبط 360 كيلو جرام ذرة مستخدمة في العلف الحيواني لوجود سوس وتعفن وغير صالحة للاستخدام الحيواني.

وتم عمل محضر تجميع دقيق بلدى مدعم مستودعات بإجمالي 240 كيلو جرام، ومحضر تجميع سماد زراع خاص بوزارة الزراعة بإجمالي 7 شكائر، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.

إدارة تموين مركز طاميه وزير التموين محافظ الفيوم ضبط 360 كيلو جرام ذرة مستخدمة في العلف الحيواني الفيوم

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