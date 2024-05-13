8 نصائح مهمة لمزارعي محصول الكمثرى يجب تطبيقها خلال مايو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: اهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
-اعداد الثمار قبل الجمع
-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة
-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة اخري بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر
ثانيا: التسميد
تسميد اشجار الكمثري التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
الرش الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 60 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الاسبوع)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة من التفاح والتربس والجاسد والحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخداملمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة
2-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة
3-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة
4- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء
5- مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200لتر ماء
6-مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء
7-مكافحة البياض الدقيقي وجرب التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي
8-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل ومتابعة الرش والمصايد كل فترة حتي نصف مايو.