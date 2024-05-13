الإثنين 13 مايو 2024
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مصر

8 نصائح مهمة لمزارعي محصول الكمثرى يجب تطبيقها خلال مايو

محصول الكمثرى
محصول الكمثرى

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر مايو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: اهم العمليات 
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات  والفلاتر ونهايات الخطوط
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
-اعداد الثمار قبل الجمع
-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة
-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة اخري بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر
ثانيا: التسميد 
تسميد اشجار الكمثري التى تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات حديد +  1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم   
الرش الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 60 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الاسبوع)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة من التفاح والتربس والجاسد والحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخداملمبادة 5%   1.5  سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء +  1/2سم مادة ناشرة
2-البق الدقيقي برش ديسبلان  1 سم / الترماء +  1/2سم مادة ناشرة
3-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس  100سم /00ا لتر ماء +  1/2سم مادة ناشرة
4- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات  وحفار ساق التفاح  وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء
5- مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200لتر ماء
6-مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء
7-مكافحة البياض الدقيقي وجرب التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي
8-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل ومتابعة الرش والمصايد كل فترة حتي نصف مايو.

-الزراعة تقدم مصر نصائح فنية لمزارعي محصول الكمثرى خلال شهر

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