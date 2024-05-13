8 نصائح مهمة لمزارعي محصول الكمثرى يجب تطبيقها خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكمثرى مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: اهم العمليات

-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

-اعداد الثمار قبل الجمع

-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة

-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة اخري بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر

ثانيا: التسميد

تسميد اشجار الكمثري التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم

الرش الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 60 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الاسبوع)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

-مكافحة من التفاح والتربس والجاسد والحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخداملمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة

2-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة

3-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة

4- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم / لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء

5- مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200لتر ماء

6-مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء

7-مكافحة البياض الدقيقي وجرب التفاح ورش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي

8-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل ومتابعة الرش والمصايد كل فترة حتي نصف مايو.