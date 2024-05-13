تراجع كبير.. 30% انخفاضًا في أسعار الخبز الفينو والسياحي

قال حسين البودي، وكيل غرفة الحبوب ومنتاجتها باتحاد الصناعات، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن تراجع التضخم بنسبة تصل إلى 31.8% خلال أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن أهم أسباب التراجع ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة السلع، والتي كان من ضمنها مجموعة الحبوب ومنتجاتها.

تراجع أسعار الحبوب

وأوضح "البودي"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن تراجع أسعار الحبوب ومنتجاتها يرجع إلى تراجع أسعار الحبوب عالميًا، تزامنًا منع فترة الحصاد والتي تبدأ من شهر أبريل حتى شهر يونيو في جميع أنحاء العالم، فالأسعارمرتبطة بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أنه فترة الحصاد يكون بها تراجع في الأسعار نتيجة زيادة المعروض.

وتوقع استقرار أسعار الحبوب ومنتجاتها خلال الفترة المقبلة، مع استقرار أسعار سعر الصرف، لافتًا إلى أن أسعار القمح والدقيق تراجعت بنسبة تتراوح مابين 25 إلى 30%.

ولفت إلى أنه نتيجة لتراجع أسعار الدقيق فقد شهدت أسعار الخبز السياحي تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث تارجع أسعار رغيف الخبز السياحي بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%، بينما تراجعت أسعار الخبز الفينو بنسبة 15% خلال الفترة الماضية.