الأحد 12 مايو 2024
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قصف مدفعى على الهواء مباشرة خلال رسالة موفد القاهرة الإخبارية أمام معبر رفح

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن وتيرة القصف عادت من جديد من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المناطق الشمالية شهدت غارات عنيفة.

ونوه أننا دخلنا اليوم الثالث من التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح، فقد شهدت المناطق الشرقية ثلاث غارات إسرائيلية تعتبر الأعنف منذ أيام.

وأكد أن دوي القصف المدفعي عاد بشكل أشرس، من خلال الطائرات المقاتلة، أما على المستوى الإنساني، فالمستشفيات في قطاع غزة تعاني بسبب نقص الوقود.

ونوه أنه وفقًا لتقارير أونروا أنه لا مكان آمن ينزح له سكان مدينة رفح، بالإضافة إلى حركة من المروحيات الإسرائيلية التي تحلق بشكل منخفض على مناطق جنوب قطاع غزة.

وخلال رسالة أحمد أبوزيد، تم سمع أصوات القصف المدفعي، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إطلاق الرصاص والأعيرة النارية.

قصف مدفعي وأعيرة نارية علي الهواء مباشرة موفد القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة المناطق الشمالية

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