الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الفلسطينيون صامدون على أرضهم رغم الدمار.. جولة لكاميرا القاهرة الإخبارية فى خان يونس

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أجرت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية جولة في خان يونس، تشير إلى وجود بعض الأطفال الذين جاءوا إلى أحد المستشفيات للتزود  بالمياه.

وقال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن هذه المياه أصبحت مفقودة وغير متوافرة في غزة، لذلك يأتي الأطفال إلى أحد المستشفيات، الذي يعمل بشكل جزئي، للحصول على القليل من المياه.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الدمار الواسع الذي حل بالمنطقة بشكل عام لم يثن إرادة الفلسطينيين ولم يكسر صمودهم كذلك في العودة إلى منازلهم وأماكن سكنهم من أجل البقاء والصمود في هذه الأرض، وهما الدمار الواسع وفقدانهم أدنى مقومات الحياة الإنسانية في هذا المكان.

ولفت إلى أن المستشفيات تعاني ذات الوضع الذي يعانيه المواطنون الفلسطينيون لأنها تعتمد بالأساس على المساعدات التي كانت تأتي عبر الشاحنات لتقديم خدماتها الطبية للمرضى والجرحى، هذه المساعدات توقفت وتأثر بذلك المرضى والمستشفيات على حد سواء.

وأشار إلى أن أصعب المشاهد التي شاهدها اليوم هو مجموعة من المواطنين من مرضى الفشل الكلوي الذين جمعوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج، لكنهم جاءوا من مسافة بعيدة من أقصى قطاع غزة على عربات كارو لتلقي العلاج، الذي بالكاد يتوفر فيها.

الفلسطينيون القاهرة الإخبارية خان يونس بشير جبر المستشفيات

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسف مبانى شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة

"أونروا": 300 ألف فلسطينى نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصى

عضو بالكونجرس: تقرير بلينكن لم يذكر أن إسرائيل دفعت مئات الآلاف لحافة المجاعة

جيش الاحتلال: فتحنا معبرًا جديدًا من أجل المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة

كاتب صحفى: مصر بدأت فى اتخاذ خطوات مهمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية: جهات مانحة تتعهد بتقديم أكثر من مليارى دولار لدعم غزة

هجمات إسرائيلية على أحياء سكنية برفح الفلسطينية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل

مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع فى شمال قطاع غزة مشتعلة منذ مساء أمس

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أخوه قتله بـ3 طعنات.. الأمن يحل لغز جثة شاب أبو النمرس والنيابة تطلب التحريات

لجنة الانضباط تكشف رد الفيفا بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب