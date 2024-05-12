الأحد 12 مايو 2024
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موفد القاهرة الإخبارية: هدوء وتيرة القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال همام مجاهد، موفد قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه حتى الآن الأوضاع تبدو هادئة نسبيا إلا من قليل من أصوات القصف، التي أصبح من المعتاد الاستماع إليها من الجانب الفلسطيني، تحديدا المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، التي تواصل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني وسكان رفح الفلسطينية سواء من الناحية الشرقية ووصولا إلى المنطقتين الغربية والوسطى.

وأضاف "مجاهد"، خلال رسالة على الهواء، أن وتيرة هذا القصف قلت كثيرا عن مساء الجمعة الماضية، عندما كانت الليلة الأكثر عنفا طوال ستة أيام ماضية، منذ أن سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شرق رفح الفلسطينية، والسيطرة على معبري كرم أبو سالم ورفح من الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن سيطرة إسرائيل على المعابر انعكس بشكل كبير على المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل وتواصل السلطات المصرية إدخالها ونفاذها إلى الجانب الفلسطيني، وطوال سبعة أيام لم تدخل أي شاحنة مساعدات واحدة إلى داخل قطاع غزة، وهو ما انعكس بشكل واضح على ما يتعلق بسبل الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني.

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