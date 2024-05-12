الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعتماد سلامة ومأمونية المياه لـ60% بأسيوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعها الدوري للجنة التنسيقية المعنية برفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، جاء ذلك بحضور المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

واستقبل الشرقاوي، ممثلي الجهات المعنية المشكلة للجنة التنسيقية من مسؤولي وزارة الصحة بأسيوط، ومسؤولي هيئة الطب الوقائي بأسيوط، ومسؤولي شرطة المسطحات المائية بأسيوط، ومسؤولي إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وممثلي لإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط، وبحضور الكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بشركة مياه أسيوط لمناقشة صرف محطة معالجة النواورة مركز البداري على مصرف البداري.

وناقش الاجتماع أهم الإجراءات لزيادة فعالية اللجان المشتركة الخاصة بسحب عينات المياه على مستوى المحافظة للاطمئنان على جودة مياه.

وتابع ما تم من الإجراءات التصحيحية في الخطط التي تم اعتمادها لسلامة ومأمونية المياه  من الشركة القابضة للمياه والجهاز التنظيمى لمياه الشرب، بعد أن تمكنت الشركة من اعتماد 60% من المياه المنتجة  من الشركة على أن يتم استكمال جميع المياه المنتجة من الشركة حتى تصل إلى نسبة 100% طبقًا لما ترنو إليه الخطة المستقبلية حتى عام 2027.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المعنية برفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة مسئولي وزارة الصحة بأسيوط

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